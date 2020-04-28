В Петербурге почти готовы ввести пропускной режим. Смольный собирает списки сотрудников и автомобилей

Из официального письма петербургского комздрава известно, что больницы и поликлиники должны были до полудня 28 апреля заполнить списки на получение пропусков на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства. Отмечается, что мера эта проводится «в рамках проработки сценария введения ограничений на передвижение в Санкт-Петербурге».

Также в обращении отмечается, что данное разрешение нужно получить лишь один раз. Затем им можно будет пользоваться «весь период действия ограничений на передвижение». Однако чтобы получить пропуск, организациям необходимо было указать данные сотрудников и служебного транспорта (на него потребуется дополнительный документ).

22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускной режим по всей стране. Следом с заявлением о том, что разрешение на передвижение потребуется жителям 21 субъекта России выступил Минкомсвязи. Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов также допустил возможность введения цифровых пропусков для жителей города. Один из планов Смольного включает в себя выход на улицу только с паспортом, цифровой пропуск для поездок на общественном транспорте, такси и ужесточение правил для пешеходов. Каким может стать пропускной режим в Петербурге, мы писали здесь.

Напомним, о том, что в городе хотят вводить пропускной режим как в Москве стало известно на 16 апреля. В Смольном прошло совещание с участием четырех вице-губернаторов — там обсуждали готовность Петербурга к принудительной изоляции и возможность введения здесь системы цифровых пропусков. За несколько дней до этого в городе запретили каршеринг. На выходных опубликовали карту расположения 62 блокпостов на случай закрытия Петербурга. По состоянию на 28 апреля, в городе еще не введен пропускной режим, а значит и наш гид по безопасному передвижению в период пандемии все еще актуален.

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