Детские лагеря в Ленинградской области планируют открыть в июле

Так, в июле, по предложению комитета общего и профессионального образования, будет организован отдых для детей-сирот, воспитывающихся в ресурсных центрах. Властями Ленобласти предлагается организовать отдых в группах менее 100 человек в пяти государственных лагерях — «Россонь», «Маяк», «Березняки», «Восток» и «Орион». Также рассматривается возможность организованного отдыха в июне для детей врачей.

Комитету по здравоохранению поручено обеспечить быстрое прохождение тестирование на коронавирус для детей, чтобы они могли поступить на отдых в «Срывать летнюю оздоровительную кампанию мы не будем. Лучше, чтобы дети были под организованным присмотром. Нам нужно за май серьезно подготовиться, принять правильные, последовательные шаги, чтобы не допустить занос коронавирусной инфекции в детские оздоровительные лагеря и площадки при школах», — отметил Дрозденко.

Всего на летнюю оздоровительную кампанию в 2020 году из бюджета области и муниципальных образований планируется выделить более 886 миллионов рублей. Расчетная стоимость путевки этого года составляет 23 625 рублей.

Напомним, в марте премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания страны. До 1 июня также рекомендована приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.