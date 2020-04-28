Как пишет «Фонтанка», в Петербург мужчина приехал для проведения операции в институте Вредена. В больнице он попал под карантин — пробыв с условиях изоляции две недели до 23 апреля, он стал просить о выписке, однако мужчине отказывали. Как утверждают друзья беглеца, в пятницу, 24 апреля, нервы махачкалинца «объяснимо сдали». «В Дагестан из Петербурга отправляются цинковые гробы, и никому не хочется оказаться в них, тем более после вскрытия. Ислам и аутопсия несовместимы», — говорят они.

24 апреля в Вредена скончалась 40-летняя жительница Махачкалы, также приехавшая в Петербург для проведения плановой операции. На карантине она заболела пневмонией — женщину перевели в госпиталь для ветеранов войн на Народной улице, где ее не стало. При похожих обстоятельствах скончалась еще одна уроженка республики из города Дагестанские Огни. Несколько недель назад ее увезли из дома на скорой с подозрением на инфаркт — в Елизаветинской больнице у женщины диагностировали пневмонию.

Родственники обеих пациенток настаивали на выдаче тел без вскрытия, однако это было невозможно — согласно новому предписанию главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, власти города «исключат осуществление ритуальных церемоний прощания с умершими» от новой коронавирусной инфекции. Захоронения усопших производятся либо на Иликовском кладбище в Ломоносове, либо на Новом Колпинском городском кладбище. Кремация умерших от Covid-19 также производится в Петербурге.

Согласно официальным данным, мужчина числится самовольно покинувшим медицинское учреждение — в настоящий момент его уже ищут в Махачкале. Побег может быть расценен нарушением санитарно-эпидемиологических правил с созданием угрозы массового заражения — соответствующая статья 236 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет.