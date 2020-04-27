В Петербурге создают базу потенциальных доноров крови, вылечившихся от COVID-19

Отмечается, что создадут подобную базу при участии нескольких медицинских учреждений города. Среди них — городская станция переливания крови и городская больница № 40. Позднее к ним может присоединится больница имени Боткина.

Например, в на городской станции переливания крови сообщают, что готовы передать имеющуюся информацию и включиться в работу, как только будут получены разрешения от Комздрава и московского управления станций, а также разработаны необходимые нормативы.

Подобный проект базы доноров плазмы уже запустили в Москве. В столице им обещают также выплаты в размере 5 тысяч рублей.

Сейчас переливание донорской плазмы с антителами на COVID-19 признают одним из наиболее эффективных методов лечения коронавируса. «Собака.ru» подробно рассказывала, как устроено экспериментальное лечение в отдельном материале. В чилсе первых доноров оказался чемпион мира по кайтсерфингу, петербуржец Петр Тюшкевич. Он был первым публичным пациентом с коронавирусом в России.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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