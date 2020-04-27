Из института им. Вредена сбежал пациент с COVID-19. Его ищет полиция

Сбежавший пациент приехал в Петербург из Дагестана. Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что им оказался 29-летний Кадыр К., который лежал в 17-м отделении травматологии центра имени Вредена. Предположительно, мужчине удалось покинуть медицинский центр во время доставки еды и лекарств, либо же во время вывоза отходов.

Ранее сегодня стало известно, что сотрудница центра Вредена, которая находится там же на карантине с 6 апреля, объявила голодовку. Женщину возмутила, что спустя почти месяц взаперти, она до сих пор не уверена, заражена ли вирусом. Руководство учреждения от нее эту информацию также скрывает. Подробности ситуации, а также видеообращение и.о. директора центра ортопедии и травматологии им. Вредена Андрея Черного «Собака.ru» публиковала по ссылке.

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