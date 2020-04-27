В Петербурге возобновили плановую вакцинацию детей, приостановленную из-за пандемии коронавируса

Несмотря на возобновление вакцинации детей, вакцинация взрослого населения Петербурга по-прежнему приостановлена — она проводится лишь по эпидемическим показаниям. Как объясняют в Комитете по здравоохранению, горожане, которые будут выезжать за город или уедут жить на дачи, могут сделать в поликлиниках прививки против клещевого энцефалита.

Напомним, главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры в конце марта 2020 года. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-2019, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия.

Позже запрет на плановый прием в поликлиниках во время пандемии коронавируса был смягчен — он перестал распространяться на пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью». Также приостановлена плановая вакцинация детей и взрослых, под запретом и санитарно-курортное лечение.