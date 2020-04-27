Сквер Памяти появился у проспекта Непокоренных, Лермонтовский сквер — у дома №54 по Лермонтовскому проспекту. Также имена получили Гаврский сквер на одноименной улице, Данилевский в районе Институтского проспекта, Енотаевский между проспектом Энгельса, Елецкой и Енотаевской улицей, Луспекаевский сквер на Торжковской улице, Мельцеровский на Большом Сампсониевском проспекте и сквер Смолячкова возле одноименной улицы.

Молчаливый сквер появился между домом №38 и №44 на Малоохтинском проспекте. «Там когда-то была Молчаливая улица, которая в свою очередь получила такое название из-за находившегося неподалеку кладбища. В этом районе было еще несколько улиц, которые говорили о характере этой местности — Пустая, Глухая и Оградская. Сама Молчаливая улица исчезла на рубеже 1960-х годов в результате застройки, остался только фрагмент. Поскольку улицу не вернешь, решили назвать в честь нее и в память о прошлом Малой Охты сквер Молчаливым», — объяснил ТАСС член топонимической комиссии Алексей Ерофеев.