Девять ранее безымянных скверов Петербурга получили названия. Среди новых топонимов — сквер Памяти, Лермонтовский и даже Молчаливый. Последнее было дано в честь улицы, которая раньше проходила неподалеку.
От Лермонтовского до Молчаливого: девять безымянных скверов Петербурга получили названия
Сквер Памяти появился у проспекта Непокоренных, Лермонтовский сквер — у дома №54 по Лермонтовскому проспекту. Также имена получили Гаврский сквер на одноименной улице, Данилевский в районе Институтского проспекта, Енотаевский между проспектом Энгельса, Елецкой и Енотаевской улицей, Луспекаевский сквер на Торжковской улице, Мельцеровский на Большом Сампсониевском проспекте и сквер Смолячкова возле одноименной улицы.
Молчаливый сквер появился между домом №38 и №44 на Малоохтинском проспекте. «Там когда-то была Молчаливая улица, которая в свою очередь получила такое название из-за находившегося неподалеку кладбища. В этом районе было еще несколько улиц, которые говорили о характере этой местности — Пустая, Глухая и Оградская. Сама Молчаливая улица исчезла на рубеже 1960-х годов в результате застройки, остался только фрагмент. Поскольку улицу не вернешь, решили назвать в честь нее и в память о прошлом Малой Охты сквер Молчаливым», — объяснил ТАСС член топонимической комиссии Алексей Ерофеев.
Напомним, в 2019 году благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. В сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель, а во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха.
В Красногвардейском районе Петербурга благоустроили Малый Ильинский сад. Там появилось новое освещение и уличная мебель, а также сцена с небольшим навесом для проведения мероприятий. В Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения.
Ранее власти Петербурга запустили онлайн-голосование, в рамках которого горожане выбирали, какие парки, скверы и сады будут облагорожены в 2020 году. Среди вариантов был безымянный сквер на улице Восстания — с инициативой привести территорию в порядок в октябре 2019 года выступил житель Центрального района. А еще в текущем году в Центральном районе благоустроят две зеленые территории — сад «Дружбы» на Литейном проспекте и безымянный сквер на Кирочной улице.
А еще теперь выбрать объект для благоустройства в Петербурге можно дистанционно. Власти города запускают платформу «Городской диалог», с помощью которой планируют проводить до 100 конкурсов в год по выбору проектов для благоустройства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.