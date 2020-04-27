В Петербурге волонтерам бесплатно предоставят велосипеды для передвижения по городу в условиях карантна

«Волонтерам, которые помогают пожилым людям, и людям, находящимся на карантине, часто приходится перемещаться по городу на общественном транспорте, если у них нет личных автомобилей. При этом волонтеры подвергают себя риску заразиться коронавирусом и затрачивают много времени на ожидание транспорта. Чтобы снизить риск заразиться коронавирусом в дороге и повысить свою мобильность, волонтеры могут воспользоваться таким индивидуальным видом транспорта как велосипед», — говорят в петербургском велосообществе.

Волонтеры, которым в качестве средства передвижения по городу необходим велосипед, могут сообщить об этом здесь.

Напомним, ранее участники петербургского велосообщества обратились к правительству с просьбой разрешить передвижение по городу на велосипедах в условиях пандемии и самоизоляции. Они указывают на то, что средства индивидуальной мобильности безопаснее и доступнее — в особенности для тех, кто не имеет личного автомобиля или финансовой возможности регулярно пользоваться такси и каршерингом. А еще система городского велопроката «Велогород» не будет открывать новый сезон в Петербурге в 2020 году. Такое решение в Смольном приняли исходя из низких показателей работы велопроката в 2019 году.