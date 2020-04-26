Начиная с понедельника, 27 апреля, в Петербурге начнут применять плазму крови переболевших коронавирусом для лечения зараженных. Об этом со ссылкой на главу комитета по здравоохранению Геннадия Лисовца сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский, пишет «Фонтанка».
В Петербурге начнут использовать донорскую плазму для лечения коронавируса
-
Фото: Shutterstock
При этом депутат уточнил, что начало работы не означает непосредственно переливание плазмы. «Комитет с понедельника начинает эту работу — будут обсуждать, как это делать. Надеюсь, что комитет достаточно быстро отработает этот механизм. Проблема еще в том, что в Петербурге число тех, кто этим переболел, относительно небольшое. Поэтому наши возможности, в отличие от той же Москвы, меньше», — добавил Вишневский.
Отметим, что этот метод используется в США, Германии и Китае, а середины апреля и в Москве. Сотрудники клинического комитета по COVID-19 пришли к выводу, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса, пока нет вакцины. Врачи также отмечают, что после переливания донорской плазмы пациенты с коронавирусом чувствуют себя лучше, и побочных эффектов нет.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.