В Петербурге начнут использовать донорскую плазму для лечения коронавируса

Отметим, что этот метод используется в США, Германии и Китае, а середины апреля и в Москве. Сотрудники клинического комитета по COVID-19 пришли к выводу, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса, пока нет вакцины. Врачи также отмечают, что после переливания донорской плазмы пациенты с коронавирусом чувствуют себя лучше, и побочных эффектов нет.