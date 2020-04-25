Музыкант и певец Максим Леонидов был задержан в Петербурге сегодня, 25 апреля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, который отправился в отдел полиции по просьбе Леонидова.
В Петербурге задержали музыканта Максима Леонидова за прогулку в Шуваловском парке
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@themaxleonidov
«Дождались. Полиция (я только что с ним говорил) задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома. Ему нет 65 лет, парк не входит в число закрытых для посещения, предложение не отходить далее 100 метров в постановлении правительства города № 121 для него только рекомендательное. Но завинтили и везут в Парголовское отделение полиции № 49. Со мной по телефону полиция говорить отказалась», — написал Вишневский.
Музыкант также рассказал «Фонтанке», что оказался в полиции после прогулки с собакой и женой. «Мы гуляли с собакой в Шуваловском парке. Подъехал автомобиль полиции. Нас, с супругой и собакой, а также с другими прохожими, погрузили в него. И отвезли в отдел полиции. Сейчас здесь составляют протокол», — пояснил он.
Позже стало известно, что Леонидова отпустили. Как уточнил Борис Вишневский, на музыканта и его жену составили протоколы по статье 8.6.1 закона СПб об АП. Нарушители этого закона, предусматривающего ответственность за необеспечение режима самоизоляции, должны выплатить штраф до 4 тыс. рублей.
В Петербурге с 30 марта ввели режим всеобщей самоизоляции. «Собака.ru» рассказала о том, какие правила будут действовать в городе до 30 апреля. В частности, до конца апреля петербуржцам придется воздержаться от посещения храмов и других религиозных учреждений (кроме служителей и персонала), прогулок в парках, садах и скверах, а также детских и спортивных площадках.
Напомним, активист движения «Красивый Петербург» Егор Смирнов разработал приложение, помогающее избегать запрещенных мест. Он добавил в пешеходный навигатор Sight Safari «Режим COVID». В нем можно создавать маршруты, в которые не будут входить запрещенные локации. «Изначально сервис и приложение создавались, чтобы строить интересные и приятные пешеходные маршруты по городу, как раз через парки и достопримечательности», – рассказывают в сообществе движения.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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