В Петербурге задержали музыканта Максима Леонидова за прогулку в Шуваловском парке

В Петербурге с 30 марта ввели режим всеобщей самоизоляции. «Собака.ru» рассказала о том, какие правила будут действовать в городе до 30 апреля. В частности, до конца апреля петербуржцам придется воздержаться от посещения храмов и других религиозных учреждений (кроме служителей и персонала), прогулок в парках, садах и скверах, а также детских и спортивных площадках.

Напомним, активист движения «Красивый Петербург» Егор Смирнов разработал приложение, помогающее избегать запрещенных мест. Он добавил в пешеходный навигатор Sight Safari «Режим COVID». В нем можно создавать маршруты, в которые не будут входить запрещенные локации. «Изначально сервис и приложение создавались, чтобы строить интересные и приятные пешеходные маршруты по городу, как раз через парки и достопримечательности», – рассказывают в сообществе движения.