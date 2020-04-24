Перед Покровской больницей снова очереди скорых. Только теперь они вдвое больше!

23 апреля Смольный назвал ситуацию с числом заболевших в городе «беспрецедентной» и »никакими инструкциями не предусмотренной». Власти города также призвали петербуржцев соблюдать самоизоляцию, чтобы помочь снизить снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Рассказать о трудном положении дел медиков в городе властям пришлось после того, как на подъезде к Покровской больнице выстроились первые очереди из машин скорой помощи. Ранее больница сообщала, что не готова к приему пациентов с COVID-19 — она не была до конца оборудована для этого. Спустя несколько дней врач-реаниматолог из Покровской сообщил, что заразился коронавирусом.