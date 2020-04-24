Перед Покровской больницей снова выстроилась очередь из машин скорой помощи, которые везут туда новых пациентов. Только сегодня эта цепочка машин в два раза больше, чем те, что были вчера, когда Смольный впервые заявил: городская система здравоохранения почти не справляется с нагрузкой, вызванной коронавирусом.
Перед Покровской больницей снова очереди скорых. Только теперь они вдвое больше!
Первые записи новых очередей из скорых жители Петербурга начали публиковать днем 24 апреля. Крайние машины стояли на Детской улице, а дальше пробка тянулась до приемного покоя.
Как рассказала постоянный читатель «Собака.ru» Кристина Шибаева, которая проезжала мимо Покровской в районе шести часов вечера, число машин у больницы перевалило за три десятка. Один из водителей сообщил, что все скорые везут пациентов. Его команда «была 26-й на очереди, однако теперь стала 27-й, потому что подъехала реанимация, и ее они пропускают вперед».
23 апреля Смольный назвал ситуацию с числом заболевших в городе «беспрецедентной» и »никакими инструкциями не предусмотренной». Власти города также призвали петербуржцев соблюдать самоизоляцию, чтобы помочь снизить снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Рассказать о трудном положении дел медиков в городе властям пришлось после того, как на подъезде к Покровской больнице выстроились первые очереди из машин скорой помощи. Ранее больница сообщала, что не готова к приему пациентов с COVID-19 — она не была до конца оборудована для этого. Спустя несколько дней врач-реаниматолог из Покровской сообщил, что заразился коронавирусом.
В Петербурге коронавирусных больных принимают девять медицинских учреждений. Всего в городе развернуто 4013 коек. Отмечается, что к 28 апреля дополнительно начнут прием еще пять мест: Мариинская больница, городская больница № 38 им. Н. А. Cемашко, городская больница № 15, роддом № 16 и детская городская больница Святой Ольги.
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