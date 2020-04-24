Посмотрите, как проходит самоизоляция у медведицы в Ленинградском зоопарке

«Угадайте, кто больше всего в зоопарке скучает по гостям? Может быть, это ленивец или белорукий гиббон? Или отдел по связям с общественностью? Конечно же, скучают все, но больше всех людей не хватает Хаарчаане, ведь она так любит внимание», — подписали видеоролик они.

Также сотрудники зоопарка рассказали, что когда у них есть посетители медведица кидает игрушки в их сторону, чтобы привлечь внимание. Пока все общественные места закрыты на карантин, публикой Хаарчаане стали те, кто продолжает ухаживать за животными.

А вчера утиное гнездо обнаружили сотрудники Ботанического сада Петра Великого. Птица обосновалась в нескольких метрах от здания Гербария на Аптекарском острове под кустом рододендрона. Раньше такого никогда не случалось!

Ранее «Собака.ru» показывала новое видео с Крошиком, где он «неторопливо движется по своим делам», а также взяла интервью у единственных работающих сотрудников единственного в России центра спасения балтийской нерпы, семейной пары зоологов Вячеслава Алексеева и Елены Андриевская. Они рассказали, как устроена работа центра в условиях карантина, какие детеныши сейчас в нем находятся и как ему можно помочь.

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