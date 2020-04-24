Губернатор Ленинградской области в эфире «Фонтанки» рассказал, что правительство региона может закрыть все магазины с 16 часов 30 апреля до 16 часов 1 мая. Имеются ввиду не только непродовольственные точки, но и продуктовые лавки, супермаркеты и небольшие магазины.
Власти Ленобласти на сутки закроют все магазины. Во всем виноваты дачники
За эти сутки магазины должны будут провести санобработку. Власти рассчитывают, что их закрытие как раз перед началом майских праздников поможет избежать скопления в магазинах людей, которые будут ехать из города на дачи.
Дрозденко также рассказал, что дополнительные перемены коснуться населенных пунктов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: власти попросят «полицию, дружинников, силы МЧС и даже дежурных сотрудников администрации правительства Ленинградской области установить дежурства в населенных пунктах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией». Губернатор также отметил, что на отворотах дороги или на въездах в эти населенные пункты выставят аншлаги, которые «будут рекомендовать двигаться на свои дачи транзитом, не заезжая в эти населенные пункты».
Напомним, 23 апреля правительство Ленобласти озвучило несколько условий проезда петербуржцев на их дачи за городом. Подобные меры предосторожности, как уверяют власти, вводятся из-за того, что наплыв людей на майские праздники может осложнить ситуацию с распространением коронавируса в регионе.
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