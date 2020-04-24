Ad Vita, «Не напрасно» и другие российские фонды помогут больницам в период пандемии COVID-19

Вместе с «Не напрасно» помогать больницам и медикам по всей России будут фонды AdVita, «Живой», «Лавка Радостей» и «Правмир». Чтобы отправить заявку на участие в проекте представители больницы должны прислать список своих потребностей фонду-куратору через специальную форму на сайте проекта. Далее поддержку по задачам будут распределять между остальными участниками акции.

Специальный проект «Что делать» у фонда «Не напрасно» стартовал в начале апреля. В него вошли справочный сервис для пациентов, программа поддержки больниц, а также отдельная база знания для врачей. Отмечается, что помощь ведется в первую очередь именно тем медучреждениям, которые было решено переориентировать на борьбу с COVID-19 в экстренном порядке.

Например, в Петербурге помощь направили больнице Святого Георгия и городской больнице № 2. На старте сумму в 23,7 миллиона рблей фонду помогли собрать «Зенит», ХК СКА и IT-компания JetBrains.

Вся информация о поставках, отчеты о расходах и другая информация также будут опубликованы на официальном сайте.

Напомним, ранее команда центра «Антон тут рядом» вместе с благотворительной организацией «Перспективы» и ассоциацией родителей детей-инвалидов ГАООРДИ начали вывозить людей из интернатов на время пандемии коронавируса, чтобы снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией.

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