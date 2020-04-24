Смольный расширил указ об арендных каникулах для бизнеса в Петербурге

Полностью приказ комитета по имущественных отношений опубликован на официальном сайте ведомства, а далее — основные выдержки из него.

Новые льготы коснуться не только малого и среднего бизнеса, как предполагалось ранее, но всех компаний из перечисленных в приказе отраслей.

Претендовать на арендные каникулы смогут не только культурные и образовательные учреждения, но и предприятия розничной непродовольственной торговли, стоматологии, а также химчистки, салоны красоты и другие бизнесы. Всего Смольный согласовал 38 направлений.

Отсрочки по платежам также решено расширить. Помимо второго и третьего квартала 2020 года, бизнесменов решено освободить от арендной платы за часть первого квартала. То есть теперь арендные каникулы продлятся с 13 апреля по 30 июля 2020 года.

Погасить задолженность без процентов предприниматели смогут до 1 января 2023 года.

18 апреля Правительство дополнило перечень пострадавших от коронавируса отраслей. В него включили торговлю одеждой, обувью и авто. Мишустин также добавил в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики музеи и зоопарки. Тем временем, 22 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о нехватке бюджетных средств на поддержку бизнеса. «Мы уже и так деньги по крохам собираем», — отметил он.

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