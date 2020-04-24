Полицейские будут штрафовать петербуржцев за нарушение самоизоляции. Им разрешило Правительство РФ

«Бумага» отмечает, что по соглашению Смольного и петербургского МВД, которое подписали 20 апреля, местные полицейские смогут не только составлять протоколы за нарушения по статьям административного кодекса (штраф по ним обойдется в 15-30 тысяч рублей), но и по новой статье о нарушении режима самоизоляции городского закона об административных правонарушениях. Штраф по ней составит четыре-пять тысяч рублей.

Отмечается, что губернатор Беглов наделил сотрудников комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правом штрафовать горожан за несоблюдение введенных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Только за выходные, 18 и 19 апреля, как отметили пресс-служба Смольного, число протоколов превысило 70 штук.

Напомним, ранее петербуржцы подали коллективный иск в суд из-за ограничения прав граждан на самоизоляции в период пандемии коронавируса. Тем временем, в городе назвали самый недисциплинированный район — его жители наиболее часто нарушают новые правила, направленные на борьбу с распространением COVID-19 — а также рассказали, где и как именно за соблюдением самоизоляции будет следить беспилотник.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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