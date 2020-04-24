Правительство России сегодня, 24 апреля, подписало соглашение между МВД и властями Петербурга о передаче полномочий штрафовать жителей города за нарушение самоизоляции. Постановление об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.
Полицейские будут штрафовать петербуржцев за нарушение самоизоляции. Им разрешило Правительство РФ
«Бумага» отмечает, что по соглашению Смольного и петербургского МВД, которое подписали 20 апреля, местные полицейские смогут не только составлять протоколы за нарушения по статьям административного кодекса (штраф по ним обойдется в 15-30 тысяч рублей), но и по новой статье о нарушении режима самоизоляции городского закона об административных правонарушениях. Штраф по ней составит четыре-пять тысяч рублей.
Отмечается, что губернатор Беглов наделил сотрудников комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правом штрафовать горожан за несоблюдение введенных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Только за выходные, 18 и 19 апреля, как отметили пресс-служба Смольного, число протоколов превысило 70 штук.
Напомним, ранее петербуржцы подали коллективный иск в суд из-за ограничения прав граждан на самоизоляции в период пандемии коронавируса. Тем временем, в городе назвали самый недисциплинированный район — его жители наиболее часто нарушают новые правила, направленные на борьбу с распространением COVID-19 — а также рассказали, где и как именно за соблюдением самоизоляции будет следить беспилотник.
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