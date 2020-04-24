Данные о дефиците средств индивидуально защиты в госпитале, по заявлению заместителя начальника медучреждения Сергея Улейчика, не соответствуют действительности. «На площадку на Старорусской мы заказываем материалы, исходя из запасов на неделю. Можем увеличить, но в этом просто нет необходимости. Это не первое заявление. Периодически поступает информация, что всё плохо, что сотрудники работают с голыми руками — это не соответствует действительности», — заявил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам Улейчика, персонал госпиталя, перепрофилированного под инфекционную больницу, оснащен всем необходимым — запасы масок, халатов и перчаток есть и в здании на Старорусской, и в помещениях на Народной улице.

Ранее российская общественная организация «Открытая Россия» запустила сбор средств в поддержку врачей Станции скорой медицинской помощи Петродворцового района Петербурга, а 15 апреля команда петербургского бара «Хроники» на улице Некрасова начала собирать помощь медикам одного из отделений Городской многопрофильной больницы № 2.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.