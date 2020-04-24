Как рассказал фельдшер Александровской больницы, на въезде в клинику скорой пришлось стоять в очереди 6 часов: «Часов с пяти стоим, кажется. Мы приехали — встали тридцатыми. Водитель в 9 вечера сменился, новый пришел, а мы-то с доктором на сутках, то есть до утра». Очереди образовались в и других стационарах — в больнице Святого Георгия, Покровской больнице и Введенской больнице.

В Комитете по здравоохранению подтвердили, что к каждой больнице, ведущей прием пациентов с подозрением на коронавирус, в первый день работы выстраиваются очереди. Избежать нагрузки на медиков и больных пока невозможно.

«Поток пациентов резко возрос. В больнице Боткина есть смотровые инфекционные боксы, где можно поместить пациентов. В перепрофилированных учреждениях их нет. А больных нельзя всех вместе запустить в приемный покой. Но это первая причина. Вторая — в том, что система перепрофилирования поэтапная. Когда в первый день учреждение стоит пустое, его надо заполнить, 20 скорых у ворот — это 20 пациентов. А в учреждении 300 или 500 коек», — рассказали в комитете.

Главврач частной скорой помощи Лев Авербах согласен с тем, что каждый день распределять больных по разным стационарам ради уменьшения очередей невозможно. «Нельзя все время везти пациентов в одни и те же больницы, они просто захлебнутся. Надо привезти пациентов — и дать больнице время на их лечение и выписку. Поэтому стационары заполняют постепенно: заполнили один — начали там лечебный процесс. Потом второй. И так по кругу», — сказал он.

Как ранее объяснили в Смольном, система городского здравоохранения почти не справляется с нагрузкой, но делает все, чтобы помочь заразившимся Covid-19. «Нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная. Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, добросовестно соблюдая правила профилактики и самоизоляцию», — отметили в правительстве города.