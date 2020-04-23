Смольный: система здравоохранения в Петербурге почти не справляется с нагрузкой

«Нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная. Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, добросовестно соблюдая правила профилактики и самоизоляцию», — добавили в Смольном и напомнили, что соблюдение режима самоизоляции — один из основных способов предотвратить рост числа заражений COVID-19.

По состоянию на 23 апреля, в Петербурге коронавирусных больных принимают девять медицинских учреждений. Всего в городе развернуто 4013 коек. Отмечается, что к 28 апреля дополнительно начнут прием еще пять мест: Мариинская больница, городская больница № 38 им. Н. А. Cемашко, городская больница № 15, роддом № 16 и детская городская больница Святой Ольги.

Напомним, прокомментировать положение дел в городской системе здравоохранения Смольному пришлось после того, как на подъезде к Покровской больнице сегодня выстроились очереди из машин скорой помощи. Ранее больница сообщала, что не готова к приему пациентов с COVID-19 — она не была до конца оборудована для этого. Спустя несколько дней врач-реаниматолог из Покровской сообщил, что заразился коронавирусом.

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