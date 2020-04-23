У главного здания Ботанического сада Петра Великого свила гнездо утка. Такое произошло впервые!

«От гнезда открывается прекрасный вид на поле первоцветов и памятник Ленину. Впереди тревожные 26 дней ожидания! Оранжерейные кошки так далеко не заходят, но уличные коты уже прознали про кладку. Сотрудники Гербария пристально следят за развитием событий», — пишут представители Ботанического сада в социальных сетях.

На фото видно, что в гнезде, которое птица обустроила возле махровой вишни, порядка 10 яиц. Маленькие утята должны будут появится на свет к концу мая.

Напомним, из-за обстановки вокруг распространения коронавируса Ботанический сад закрыт для посещения. Уже поступают предположения, что утка подобралась так близко к дому из-за того, что сейчас там практически нет людей.

Ранее «Собака.ru» показала новое видео с Крошиком, где он «неторопливо движется по своим делам», а также взяла интервью у единственных работающих сотрудников единственного в России центра спасения балтийской нерпы, семейной пары зоологов Вячеслава Алексеева и Елены Андриевская. Они рассказали, как устроена работа центра в условиях карантина, какие детеныши сейчас в нем находятся и как ему можно помочь.

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