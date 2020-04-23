18+

Майские на даче в Ленобласти? Петербуржцам разрешили выбраться за город, но есть пара условий

В правительстве Ленинградской области уверены: приезд петербуржцев на майские праздники может осложнить ситуацию с распространением коронавируса в регионе. Местный Роспотребнадзор и губернатор Александр Дрозденко сошлись на мнении, что гостям из города придется соблюдать несколько простых правил, если они хотят провести длинные выходные на природе. 

«Мы видим, что выглянуло солнышко, многие люди идут гулять. Плюс многие относятся к коронавирусу скептически... Пусть человек едет [на дачу в Ленинградскую область], но на первые майские затаривается так, чтобы ему хватило», — отметил ранее Дрозденко.

Глава ленобластного Роспотребнадзора Ольга Историк добавила также, что праздники в регионе пройдут в соответствии с тем, насколько хорошо там смогут «объяснить населению, что не должно быть празднования». 

Пока неизвестно, удалось ли Ленобласти выйти на плато по распространению COVID-19, поэтому жителей региона, а также его гостей попросят соблюдать введенные ранее ограничения. 

Касаемо дачников, то для них на время режима самоизоляции введут три правила: 

  • Чтобы проехать на дачу, потребуется документ, который подтвердит, что они направляются именно туда. Это может быть копия свидетельства о собственности на участок или книжка садовода.
  • В случае, если гости Ленобласти будут ехать не на личную собственность в гости, нужно заранее получить справку у председателя садоводства или в администрации поселения. 
  • Дорога до дачных поселков и садоводств также получит свои ограничения. Предполагается, что петербуржцы не смогут останавливаться по дороге — заехать в магазин за продуктами, например, не получится.

 

При этом, ранее поступала информация, что в Ленинградской области могут разрешить работу парикмахерским и салонам красоты. Напомним, «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Рита Шмакова,
Комментарии

Наши проекты