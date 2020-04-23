Майские на даче в Ленобласти? Петербуржцам разрешили выбраться за город, но есть пара условий

«Мы видим, что выглянуло солнышко, многие люди идут гулять. Плюс многие относятся к коронавирусу скептически... Пусть человек едет [на дачу в Ленинградскую область], но на первые майские затаривается так, чтобы ему хватило», — отметил ранее Дрозденко.

Глава ленобластного Роспотребнадзора Ольга Историк добавила также, что праздники в регионе пройдут в соответствии с тем, насколько хорошо там смогут «объяснить населению, что не должно быть празднования».

Пока неизвестно, удалось ли Ленобласти выйти на плато по распространению COVID-19, поэтому жителей региона, а также его гостей попросят соблюдать введенные ранее ограничения.

Касаемо дачников, то для них на время режима самоизоляции введут три правила:

Чтобы проехать на дачу, потребуется документ, который подтвердит, что они направляются именно туда. Это может быть копия свидетельства о собственности на участок или книжка садовода.

В случае, если гости Ленобласти будут ехать не на личную собственность в гости, нужно заранее получить справку у председателя садоводства или в администрации поселения.

Дорога до дачных поселков и садоводств также получит свои ограничения. Предполагается, что петербуржцы не смогут останавливаться по дороге — заехать в магазин за продуктами, например, не получится.

При этом, ранее поступала информация, что в Ленинградской области могут разрешить работу парикмахерским и салонам красоты. Напомним, «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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