Пятизвездочный Гранд Отель Европа запустил прямые эфиры в своем аккаунте Инстаграм. В ближайшей программе – концерт классической музыки, мастер-класс от шеф-повара и выступление Виктора Зуева, лауреата шоу «Голос 60+». На 24 апреля намечен вечер Suite Live: запланировано музыкальное и вокальное сопровождение от Russian Musical Seasons, лекция сомелье ресторана «Европа» Алены Ковтун о том, когда и как пить шампанское, и экскурсия по люкс-апартаментам «Империал».