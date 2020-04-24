Отель «Астория» в период самоизоляции запустил предложение на уикенд (и на любой день недели!)

Отель «Астория» следует высочайшим стандартам гигиены и защиты здоровья. Команда строго выполняет все рекомендации Роспотребнадзора, федерального и городского правительства. Кроме этого, в гостинице предприняты дополнительные меры обеспечения санитарной безопасности: всем сотрудникам измеряется температура, уборка всех помещений проводится в режиме дезинфекции, что включает в себя частую обработку всех поверхностей, кварцевание и озонирование воздуха, а также усиленное проветривание номеров. Вся посуда и приборы моются на высоких температурах. Вентиляционные системы отеля проверены, продезинфицированы, воздушные фильтры заменены. Во всех гостевых зонах есть дезинфицирующие средства для рук.