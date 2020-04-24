На время карантина отель «Астория» предлагает отвлечься от тревожной повестки и провести время с видом на Исаакиевский собор. Предложение стоимостью от 15 000 рублей за сутки включает в себя размещение в номере категории Junior Deluxe Suite Cathedral View, ранний заезд и поздний выезд, бесплатную парковку, бутылку вина и десерт «Диана Вишнева» в номере на заезде, а также завтрак в номере на двоих с бокалом шампанского.
Отель «Астория» в период самоизоляции запустил предложение на уикенд (и на любой день недели!)
Отель «Астория» следует высочайшим стандартам гигиены и защиты здоровья. Команда строго выполняет все рекомендации Роспотребнадзора, федерального и городского правительства. Кроме этого, в гостинице предприняты дополнительные меры обеспечения санитарной безопасности: всем сотрудникам измеряется температура, уборка всех помещений проводится в режиме дезинфекции, что включает в себя частую обработку всех поверхностей, кварцевание и озонирование воздуха, а также усиленное проветривание номеров. Вся посуда и приборы моются на высоких температурах. Вентиляционные системы отеля проверены, продезинфицированы, воздушные фильтры заменены. Во всех гостевых зонах есть дезинфицирующие средства для рук.
Адрес для бронирования: reservations.astoria@roccofortehotels.com
Тел. 8 (812) 494-5757
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