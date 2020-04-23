В ночь на 24 апреля в Петербурге впервые за сезон разведут все мосты

Предстоящей ночью разведут Тучков, Биржевой, Дворцовый, Благовещенский, Литейный, Троицккий, Володарский, Большеохтинский мосты и мост Александра Невского. Для автомобилистов и пешеходов останутся доступны только Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский — их разводка традиционно производится по предварительной заявке.

Напомним, 10 апреля в Петербурге начался сезон навигации. В ночь на вторник, 14 апреля, в городе впервые за сезон развели мосты по Неве и Большой Неве. Несмотря на старт навигации, властями было принято решение ввести временный запрет на движение судов с пассажирами на борту — в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Сезон навигации-2019 завершился в Петербурге 30 ноября. Разводки мостов по графику начнутся уже в апреле — с 10 апреля на Неве и Малой Неве и с 20 апреля на рукавах Невы. Технологические разводки в этом году начались в марте.

Ранее «Мостотрест» подвел итоги сезона навигации-2019, которая стартовала 10 апреля и завершилась 30 ноября. За это время было проведено 2 285 разводок петербургских мостов, 84 из которых — технологические, а по Неве прошли 3 104 судна. Рабочие провели ремонтные работы на 31 сооружении, наиболее важными из которых стали работы на Благовещенском мосту — там восстановили надписи с наименованием моста, отреставрировали памятные доски, а также заменили асфальт.