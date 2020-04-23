Агентство Badmamas бесплатно разрабатывает рекламные кампании

Cооснователь агентства Badmamas

В условиях стресса необходимо креативное мышление, чтобы удержать себя, свой бизнес, стабилизировать ситуацию и не поддаваться панике. Мы хотим помочь компаниям в этот непростой период, потому что не раз проходили кризис сами и знаем, как полезно иногда получить помощь и взгляд со стороны