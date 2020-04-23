Маркетинговое агентство Badmamas запустил антикризисный проект Emergency Marketing для помощи бизнесу, в рамках которого бесплатно разрабатывает готовые решения по креативу, брендингу, SMM-стратегиям и PR-консалтингу. Для участия необходимо отправить запрос на электронную почту или в директ Instagram компании – каждую неделю эксперты Badmamas выбирают одну заявку для проработки кампании по продвижению.
Агентство Badmamas бесплатно разрабатывает рекламные кампании
Оскар Ренкель
Cооснователь агентства Badmamas
В условиях стресса необходимо креативное мышление, чтобы удержать себя, свой бизнес, стабилизировать ситуацию и не поддаваться панике. Мы хотим помочь компаниям в этот непростой период, потому что не раз проходили кризис сами и знаем, как полезно иногда получить помощь и взгляд со стороны
bad@badmamas.ru, @badmamasagency
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