Как на самоизоляции быстро вырастить зелень на балконе, а комнату превратить в джунгли?

Комнатные растения. С чего начать?

Сейчас растения — символ здорового образа жизни и новые домашние питомцы, о которых не нужно слишком уж беспокоиться. Есть мнение, что люди делятся на два типа: те, у кого растения процветают и те, у кого стремительно вянут. Растениеводство действительно для кого-то более естественное и интуитивное занятие, но правда такова: любой желающий, приложив немного усилия и заботы, может устроить городские джунгли у себя в квартире. Главное — начать и об этом мой гид.

Прежде чем искать домашние растения, оцените пространство, в котором они будут жить. Например, средний уровень температуры и влажности, который может меняться в отопительные период. Во время него воздух в квартире всегда очень сухой, поэтому лучше купить увлажнитель воздуха. Посмотрите куда обращены ваши окна и сколько солнечного света в квартире. Некоторые растения, например, монстера и фикус эластика, не рекомендуется приобретать, если у вас есть дети или четвероногие друзья — об этом обычно пишут продавцы. Перед погружением в процесс озеленения убедитесь, что вы можете обеспечить оптимальную окружающую среду для своих новых друзей. Мы живём в умеренном и влажном климате с довольно тёмными и холодными зимами – лучше выбирать неприхотливые и теневыносливые растения. О них и пойдет речь.