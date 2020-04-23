Прогулки по паркам отложены на неопределенный срок, а дачу в пригороде снять сложнее, чем найти маски в аптеке. Фито-дизайнер и искусствовед Дарья Болдырева, создатель канала Plants' curator, сделала для «Собака.ru» гид по экстренному (и экономному!) превращению стандартной квартиры — в зеленый рай, балкона в огород, а подоконника — в плацдарм по растительным экспериментам.
Как на самоизоляции быстро вырастить зелень на балконе, а комнату превратить в джунгли?
Комнатные растения. С чего начать?
Сейчас растения — символ здорового образа жизни и новые домашние питомцы, о которых не нужно слишком уж беспокоиться. Есть мнение, что люди делятся на два типа: те, у кого растения процветают и те, у кого стремительно вянут. Растениеводство действительно для кого-то более естественное и интуитивное занятие, но правда такова: любой желающий, приложив немного усилия и заботы, может устроить городские джунгли у себя в квартире. Главное — начать и об этом мой гид.
Прежде чем искать домашние растения, оцените пространство, в котором они будут жить. Например, средний уровень температуры и влажности, который может меняться в отопительные период. Во время него воздух в квартире всегда очень сухой, поэтому лучше купить увлажнитель воздуха. Посмотрите куда обращены ваши окна и сколько солнечного света в квартире. Некоторые растения, например, монстера и фикус эластика, не рекомендуется приобретать, если у вас есть дети или четвероногие друзья — об этом обычно пишут продавцы. Перед погружением в процесс озеленения убедитесь, что вы можете обеспечить оптимальную окружающую среду для своих новых друзей. Мы живём в умеренном и влажном климате с довольно тёмными и холодными зимами – лучше выбирать неприхотливые и теневыносливые растения. О них и пойдет речь.
Зеленые и нетребовательные — starter pack неофита
Замиокулькас Растение с глянцевыми гладкими темно-зелеными листьями, про полив которого можно иногда забывать — он удивительно засухоустойчив. Его корневая система медленно растёт, так что не спешите его пересаживать в больший горшок — этот парень любит потеснее.
700–2500 рублей
Сансевиерия Именно её вы видели в детском саду и у мамы на работе. У сансевиерии жесткие, вертикально вытянутые, похожие на меч листья. Если вы новичок и ищете растение с самым простым уходом: сансевиерия — ваш кандидат. Санса великолепно адаптируется к любым условиям помещений. Чем меньше вы будете её поливать — тем благодарнее она будет. Обратите внимание на Сансевиерию Муншайн — этот нежный салатовый оттенок просто великолепен.
700–3500 рублей
Монстера Заботиться об этой крошке сложнее, чем о сансе и замми, но все равно она относительно легкая в обращении. Ей нужен непрямой солнечный свет, повышенная влажность воздуха, хороший дренаж. Она оценит если вы будете регулярно опрыскивать её воздушные корни.
1000–3000 рублей
Хамедорея Медленно растущая компактная пальма будет процветать в помещениях с самыми разными световыми сценариями. Это исключительно декоративное и пышное растение ещё известно и тем, что очень хорошо очищает воздух внутри помещений.
500–2000 рублей
Шеффлера У неё необычная листва, похожая на многочастные зонтики. Совершенно нетребовательна и очень неприхотлива — идеально подходит для начинающих.
800–1500 рублей
Хризалидокарпус желтоватый Экзотическая кустовидная пальма с перистыми листьями будет процветать в помещениях с самыми разными световыми сценариями. Это исключительно декоративное и пышное растение ещё известно и тем, что спокойно выдерживает наш суровый отопительный сезон.
500–2000 рублей
Добавим в список этих зеленых ребят: аспидистра, сциндапсус, хлорофитум, спатифиллум, традесканция, юкка, драцена маргината, фикус эластика, ховея, нефролепис, филодендрон.
Лайфхак: У этих растений много сортов и чем больше у сорта белых и розовых вкраплений, тем оно хуже будет приспосабливаться к отсутствию света.
Избыточный полив — это самый популярный способ убийства домашнего растения. Сдержанность — первое правило этикета в искусстве растениеводства. Все бросаются с энтузиазмом ухаживать за своими новыми друзьями, но дайте растениям иногда побыть в стороне от вашей заботы.
Лайфхак: Обращайте внимание на жёсткость и плотность листьев: чем они жёстче — тем меньше нуждаются в поливе, гибкие и мягкие листья значат одно — полив должен быть более интенсивным. В любом случае, если вы волнуетесь – правильно ли следите за растениями, или вам кажется, что растение грустит – не стесняйтесь обращаться за помощью к разным ресурсам и спрашивать специалистов. На кого подписаться? Об этом — в следующей главе.
Записная книжка любителя
Цветочная группа в фейсбуке – одна из самых популярных и чудесных, здесь всегда можно поделиться своими опасениям и попросить рекомендаций.
Владелица инстаграма @plant_your_plant обладает по-настоящему зелёным пальцем, вдохновлена растительным миром и может прийти на помощь с советом: как удобрять без химии или как правильно черенковать монстеру.
На инстаграм Максима Туранского @maxturansky «Макс, квартира с джунглями» — известного зелёного «коуча» советую подписаться каждому.
Инста-блог @cvetok_v_gorshke даёт обширные знания по прокачиванию домашних растений.
Если вы хорошо знаете английский, то обязательно смотрите видео жительницы Бруклина Райэн Оукс в инстаграме @homesteadbrooklyn или слушайте нью-йоркский подкаст Bloom&Grow, полностью посвящённый растениям и их особенностям.
Не забыть вовремя полить зеленого питомца и заодно посмотреть в справочнике подсказки по уходу помогут приложения Flower Power для iOS или Цветочный помощник для Android
Быстро проверить условия содержания растения можно на ресурсах www.botanichka.ru и rastenievod.com.
Самое понятое пособие по растениеводству — это проверенная книга Д.Г.Хессайона «Всё о комнатных растениях». Скачать можно здесь.
Лучше начинать с малого: чтобы себя обезопасить не нужно сразу покупать сто растений для создания непролазных джунглей. Перед тем как опустошить карманы, пытаясь съиммитировать красивые картинки из инстаграма Urban jungles или пинтереста, подумайте, с какого количества растений вам комфортно было бы начать своё знакомство с фитодизайном. Помните, что большее количество растений не всегда означает большее удовлетворение от них.
Хочу огород на балконе. С чего начать?
Помимо классического хранения велосипедов и пространства для концертов и танцев балкон может стать вашим истинным «зелёным» местом уединения. Для этого необходимо прибегнуть к старинным методам европейских монахов, которые первыми стали высаживать маленькие аптекарские огороды и сады с огромным количеством пряных и лечебных трав. Вы тоже можете испытать себя в роли благочестивого или не очень средневекового отшельника. С чего начать этот путь к райским кущам?
1. Оцените ваш балкон – очень важно, чтобы он был хорошо освещён. Если он находится в тени, то лучше там выращивать низкорослые цветы-однолетники, не любящие прямые солнечные лучи. Это ясколка, душистый горошек, петуния, бегония, лобелия, лён, колокольчики, ромашки, календулы.
2. Подберите те травы и зелень, которые хотите проращивать и потом использовать на кухне: тимьян, розмарин — он не всегда легко прорастает из семян, поэтому часто продаётся в магазинах уже в маленьком пластиковом горшочке и тогда его просто можно сразу укоренить в вашем контейнере, базилик — их очень много разных – экспериментируйте, но учтите, что базилик может быть агрессивен – дайте ему возможность для свободного роста, петрушка, укроп, кинза, майоран, мята, мелисса, шалфей. Из салатов – руккола, шпинат, щавель, романо, кресс-салат и , конечно, микрозелень. Семена недорогие – от 15 до 50 рублей.
Когда взайдет моя зелень? Розмарин (всход через 8-14 дней), шпинат (всход через 5-8 дней), руккола ( всход через 3-7 дней), щавель (6-14 дней), кресс-салат (3-6 дней), петрушка (10-21 дней), укроп (12-14 дней), тимьян (14-21 дней)
3. Выбирайте терракотовые и пластиковые контейнеры, но не металлические, потому что они могут сильно нагреваться и повредить корневую систему. Их, а также грунт (универсальный садовый), дренаж и перлит можно подобрать на Озоне или тех магазинах, которые указаны в инструкции в самом конце гида. Для проращивания рассады сначала на подоконнике вам нужны будут маленькие торфяные или пластиковые (их можно будет использовать много раз, кстати) горшочки.
4. Дождитесь доставки выбранных вами семян и начинайте колдовать над будущим пряным садом. Это очень просто насыпайте разбавленную перлитом землю в мини горшочки и распределяйте семена по ним (все подробные инструкции о посадке всегда есть на обороте обложки семян).
5. По мере прорастания трав и салатов (от 3-х дней до 2 недель), когда на улице ночью будет примерно 10–15 градусов (это обычно бывает в июне), их можно перемещать на балкон в большие кашпо и контейнеры с дренажом. И через неделю-две уже собирать урожай.
6. Если вы смелый и хотите рискнуть, то попробуйте вырастить ампельную (это значит свисающую) ремантантную — она будет давать много ягод в течение сезона, клубнику/землянику, кустовые низкорослые томаты и огурцы.
7. Для того, чтобы у вас не появились на балконе вредители – можете посадить натуральные репелленты в виде цветов бархоток и настурции. В случае серьёзного нападения на плоды ваших трудов – приобретайте соответствующие препараты в магазине.
8. Собирая травы и зелень, обязательно хорошо мойте их, можно вымачивать в слабом растворе соли в течение 15 минут. Enjoy!
Что почитать на эту тему?
Ресурсы: vk.com/dachavgorode, @poni_na_balkone, @newrussiankitsch, vk.com/sovhozvkvartire
Для самых ленивых. Как вырастить дерево из косточки
Скорее всего, многие из вас сидят в самоизоляции с детьми, поэтому без ненужных усилий можно вместе с ними понаблюдать за странными преображениями овощей и фруктов прямо из вашего холодильника.
Лук первый приходит в голову, а конкретнее – зелёный лук-перо, который прорастёт из обычного репчатого лука, если вы просто поставите его в стакан с водой корневой чашкой вниз. Подробный гид по проращиванию читайте тут.
Авокадо сейчас пользуется большой популярностью, поэтому просто не спешите выкидывать косточки – они могут превратиться в прекрасное и нежное дерево. Плоды оно даст в лучшем случае через 5 лет (но это не точно), но разве это самое важное? Пошаговая инструкция тут.
Купили ананас на праздник? Срежьте его зелёную верхушку и на 3х зубочистках прикрепите на стакан с водой. Немного терпения и у вас на подоконнике появится настоящий хохлатый монстр из рода бромелиевых. Подробнее в инструкции.
Из магазинов исчез имбирь, возможно он томится у вас полузасохший в двери холодильника. Его тоже можно оживить элементарно положив в воду для проращивания. Как это сделать читайте тут.
На карантине и во время поста многие сели на диеты, и скорее всего, закупались сельдереем. Да, его точно так же можно прорастить на свежую зелень, если отделить съедобные черешки от кочерыжки с корневым дном и просто посадить её в минимум земли на подоконнике. Подробнее в видео-инструкции.
Где и что покупать, чтобы начать?
Растения
1. Для того, чтобы купить растение в проверенном месте, сразу узнать о том, как ухаживать за ним и заодно поддержать локальные малые зелёные бизнесы, вы можете обратиться к замечательным хозяйкам петербургских магазинов: @botanikalab_plants, @plants.of.plantopia, @pro.antas, @plants_for_friends. Сейчас это единственные места, которые продают растения, так как все цветочные закрыты.
2. Бюджетный путь — посмотреть, что предлагает забрать ближайшая к вам бабуля-цветовод на Авито. Иногда отростки или даже большие растения можно забрать бесплатно или за совсем небольшие деньги. Но позаботьтесь, чтобы ваша встреча прошла со всеми предосторожностями.
3. Всё необходимое для посадки и пересадки вы можете заказать с доставкой на дом из магазинов OBI , Максидом, Ашан, Ozon, Леруа, Комус, Икеа (кашпо и горшки), беру.ру, wildberries.
Девайсы
1. Грунт универсальный для домашних растений, упаковки в 5 литров хватит на 4 растения средней величины. Compo Sana, Terra Vita от 200–500 рублей.
2. Агроперлит. То, чем нужно разбавлять землю для воздухопроницаемости, чтобы корни могли хорошо дышать и вода не застаивалась. 80–150 рублей.
3. Керамзит для дренажа. 30–200 рублей.
4. Универсальное комплексное удобрение. 150–700 рублей. Лайфхак: делите в 2-3 раза дозировку, указанную на упаковке.
5. По мелочи. Лейка (200–1000 рублей), горшки и кашпо (200–5000 рублей), совок (50 –100 рублей), перчатки хозяйственные (20–150 рублей)
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