Впервые за 54 года дома в Петербурге разрешили покрасить в яркие цвета

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга обновил палитру колеров для окраски городских фасадов, утвержденную в 1966 году. В новую версию вошли 74 дополнительных цвета. Все оттенки опубликованы на сайте ведомства.
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В палитру комитет включил цвета, характерные для исторической части города, а точнее построек в стиле барроко, классицизма, клектики, модерна, конструктивизма, сталинского ампира и архитектуры 60–70 годов ХХ века. Отмечается, что работу над созданием каталога оттенков вела объединенная группа при архитектурно-планировочном отделе Ленсовета, в которую входили художники, реставраторы и архитекторы.
Цвета, которые стали дополнением к исторической палитре, комитет утвердил, основываясь на данных модели NCS (Natural Color System), которую разработал Скандинавский институт цвета на базе системы противоположных друг другу оттенков. Отдельными критериями в работе также стали насыщенность, яркость, тональность и светлота, а также общие данные о цветовых решениях, которыми пользовалась группа экспертов в середине 1960-х годов.
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