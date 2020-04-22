Впервые за 54 года дома в Петербурге разрешили покрасить в яркие цвета

Цвета, которые стали дополнением к исторической палитре, комитет утвердил, основываясь на данных модели NCS (Natural Color System), которую разработал Скандинавский институт цвета на базе системы противоположных друг другу оттенков. Отдельными критериями в работе также стали насыщенность, яркость, тональность и светлота, а также общие данные о цветовых решениях, которыми пользовалась группа экспертов в середине 1960-х годов.

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