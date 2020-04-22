Так, депутат ЗакСа Надежда Тихонова предложила властям Петербурга субсидировать зарплаты — на что глава Комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик заявил, что на это в бюджете нет нужного количества денег. «Все те меры, которые сейчас предложены, имеют отложенный характер. Предприниматель все равно должен будет заплатить налоги, вернуть кредиты. Субсидии надо предусмотреть, иначе в 2021 году, когда мы будем отчитываться об итогах, отчитываться будет нечем», — ответила Тихонова.

Позже слово взял губернатор Петербурга Александр Беглов, высказав мнение, что в первую очередь поддержку необходимо оказывать пожилым людям и медицинским учреждениям. В ответ на предложение депутата ЗакСа Ирины Ивановой учесть некоммерческие организации как пострадавшие от кризиса, Беглов сообщил, что городу на это все не хватит денег.

«Не надо так пессимистично... Советы давать легко, а исполнять их очень непросто... Если говорить только «хочу», ничего не будет. Мы уже и так деньги по крохам собираем. Дайте правительству подготовиться. Ситуация у нас чрезвычайная. Я готов деньги раздать, законы принять, все готов, но дайте деньги. Бюджет трещит по всем швам. Поднимите шум на федеральном уровне — скажите, что городу не хватает денег», — заявил в ходе заседания губернатор Петербурга.