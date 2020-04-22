21 апреля состоялось заседание правительства Петербурга. В ходе обсуждения некоторые депутаты Законодательного собрания заявили, что Смольный принимает недостаточные меры по поддержке бизнеса и петербуржцев в условии пандемии коронавируса.
«Мы уже и так деньги по крохам собираем. Дайте правительству подготовиться»: Беглов заявил о нехватке бюджетных средств на поддержку бизнеса
Так, депутат ЗакСа Надежда Тихонова предложила властям Петербурга субсидировать зарплаты — на что глава Комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик заявил, что на это в бюджете нет нужного количества денег. «Все те меры, которые сейчас предложены, имеют отложенный характер. Предприниматель все равно должен будет заплатить налоги, вернуть кредиты. Субсидии надо предусмотреть, иначе в 2021 году, когда мы будем отчитываться об итогах, отчитываться будет нечем», — ответила Тихонова.
Позже слово взял губернатор Петербурга Александр Беглов, высказав мнение, что в первую очередь поддержку необходимо оказывать пожилым людям и медицинским учреждениям. В ответ на предложение депутата ЗакСа Ирины Ивановой учесть некоммерческие организации как пострадавшие от кризиса, Беглов сообщил, что городу на это все не хватит денег.
«Не надо так пессимистично... Советы давать легко, а исполнять их очень непросто... Если говорить только «хочу», ничего не будет. Мы уже и так деньги по крохам собираем. Дайте правительству подготовиться. Ситуация у нас чрезвычайная. Я готов деньги раздать, законы принять, все готов, но дайте деньги. Бюджет трещит по всем швам. Поднимите шум на федеральном уровне — скажите, что городу не хватает денег», — заявил в ходе заседания губернатор Петербурга.
Напомним, ранее правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в конце марта. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.
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