В Петербурге запустили образовательные онлайн-марафоны для людей старшего возраста

Первые два курса онлайн-марафонов стартовали на прошлой неделе — один из проектов, «Меняем жизнь к лучшему», посвящен полезным привычкам. С участниками марафона на протяжении 12 дней эксперты будут нерадикальными методами стремиться изменить образ жизни, введут в него регулярные тренировки, обучат азам правильного питания и психологии.

Другой курс, «Соцзавод», посвящен социальному проектированию. В рамках марафона люди старшего возраста разработают и создадут концепции будущих инициатив, отправят заявки на конкурс «Доброволец России» и смогут реализовать свои проекты. Для того, чтобы записаться на любой из онлайн-марафонов, необходимо организаторами по телефонам +7 (921) 927-12-38, +7 (812) 645-10-14, а также по электронной почте serebro@ebm.spb.ru.

«Пожилые люди и в обычных обстоятельствах часто чувствует себя одинокими и вне общества. А в условиях самоизоляции к этой проблеме добавились еще и общее ощущение тревоги, стресс, неопределенность. Современный интернет позволяет получить множество вариантов развлечений и обучения в сети, но никакой вебинар или онлайн-концерт не заменит живого общения, поддержки наставника, общения с людьми разных возрастов, а самое главное — возможности ежедневно наблюдать то, как ты меняешься, как меняются твои ровесники рядом с тобой. Поэтому мы решили создать свой уникальный продукт – онлайн-марафоны для людей 50+, он максимально вписан в реальность, но основан на всех методиках и традициях обучения старшего поколения», — рассказала директор организации Юлия Мальцева.