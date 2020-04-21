Как самоизолируются в коммуналке, студенческой общаге, однушке в Кудрово и хостеле?

Виктория Шапиро, домохозяйка, воспитывает двоих детей

Однушка в Кудрово

На улице в своем квартале мы не гуляем — все детские площадки опечатаны. Хотя жители уже сняли некоторые «красные ленты», мы туда не выходим — говорят, что вирус держится на металле больше 6 часов. Первые 10 дней после объявления режима самоизоляции мы с мужем и двумя детьми сидели дома, затем выехали на машине погулять на Ладогу. До этого мы выбирались только на балкон и хорошо проветривали квартиру.

Мы живём в однокомнатной, квартире, у нас очень маленький балкон, поэтому нам, конечно, тесновато жить в этой самоизоляции. Потому что дети очень маленькие, очень энергичные и нам приходится выдумывать, чем можно их занять и как нормально выгулять. Периодически мы выезжаем в загород и гуляем по лесу или по берегу залива. Была бы дача — переехали бы туда.

Проблем с покупкой еды у нас нет — в Кудрово хватает магазинов в шаговой доступности и сетевых, в «Меге» работает «Ашан» и салоны связи. За походы в продуктовый отвечает муж, его отправили на самоизоляцию с сохранением заработной платы. Правда не всю сумму платят конечно же, премии и за ночные смены не доплачивают — наши доходы сильно упали. Он работает в метрополитене.