В поселке Репино запустится второй обсерватор для петербуржцев и жителей области с подозрением на коронавирус. Его откроют на базе пансионата «Балтиец».
В Репино откроют второй обсерватор для инфицированных коронавирусом
Новый обсерватор расположен рядом с действующей с начала марта «Зарей». Ее, как отметили в Смольном, также снабдят дополнительными четырьмя сотнями коек в ближайшее время.
В Петербурге же новой площадкой для больных с диагнозом COVID-19, которые переносят вирус в легкой форме, станет Ленэкспо, а именно павильоны 7 и 7А. Принимать пациентов они смогут уже на этой неделе.
Ранее появился полный список больниц, которые принимают зараженных коронавирус, а представители комитета по информатизации и связи Петербурга отметили, что город технически готов к введению режима цифровых пропусков.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.