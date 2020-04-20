В Репино откроют второй обсерватор для инфицированных коронавирусом

Новый обсерватор расположен рядом с действующей с начала марта «Зарей». Ее, как отметили в Смольном, также снабдят дополнительными четырьмя сотнями коек в ближайшее время.

В Петербурге же новой площадкой для больных с диагнозом COVID-19, которые переносят вирус в легкой форме, станет Ленэкспо, а именно павильоны 7 и 7А. Принимать пациентов они смогут уже на этой неделе.

Ранее появился полный список больниц, которые принимают зараженных коронавирус, а представители комитета по информатизации и связи Петербурга отметили, что город технически готов к введению режима цифровых пропусков.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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