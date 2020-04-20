Госпиталь для ветеранов на Старорусской улице просит о помощи — персоналу не хватает средств защиты

«Бахил нет, респираторов нет, щитков нет, очков нет. Есть немного обычных одноразовых масок. Перчаток тоже немного: если следовать инструкции и надевать по две пары, то точно не хватит.

Халаты, маски, шапочки и комбинезоны мы вначале замачивали в хлорке, но идея оказалась неудачной. Тогда стали их развешивать на вешалках в коридоре и включать ультрафиолетовые лампы», — пишут из госпиталя на Старорусской улице. Письмо врачей опубликовала глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина.

Также отмечается, что больница, которая расположена в «старинном здании», не приспособлена для приема и лечения пациентов с инфекционными заболеваниями: в одной палате могут лежать до шести человек, отделения оснащены только общими туалетами, а потому и оборудовать боксы там невозможно.

Ранее сегодня российская общественная организация «Открытая Россия» запустила сбор средств в поддержку врачей Станции скорой медицинской помощи Петродворцового района Петербурга, а 15 апреля команда петербургского бара «Хроники» на улице Некрасова начали собирать помощь медикам одного из отделений Городской многопрофильной больницы № 2.

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