Запущен сбор средств в поддержку врачей Станции скорой помощи Петродворцового района

За каждую смену врачи и фельдшеры совершают около 100 выездов в день, 40 из которых — опасные. По оценкам медиков станции скорой помощи, в неделю им требуется по 280 костюмов «Каспер N3» (350 рублей штука) и медицинских масок (35 рублей) — для того, чтобы обеспечить необходимое, требуется 107 800 рублей.

«Врачи, которые спасают жизни людей во время эпидемии коронавируса, трудятся на пределе своих возможностей. Но неравнодушные люди могут поддержать их, сделав их работу хотя бы немного легче. Мы хотим помогать врачам и в других городах. Чтобы наладить помощь больницам вашего города, нужны два слагаемых: с нами должны выйти на связь врачи, готовые принять помощь, и местные предприниматели, готовые прийти им на выручку», — говорят в «Открытой России».

Для того, чтобы оказать материальную помощь на закупку средств защиты, можно сделать разовый перевод или подписаться на ежемесячные пожертвования.

Напомним, ранее команда петербургского бара «Хроники» на улице Некрасова запустила сбор в помощь медикам одного из отделений Городской многопрофильной больницы № 2. На первом этапе планируется собрать не менее 50 тысяч рублей — их потратят на закупку 40 многоразовых защитных комбинезонов и 20 пар высоких бахил.