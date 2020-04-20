Петербург возглавил рейтинг городов с самым высоким качеством жизни

В рамках исследования рассматривались такие составляющие жизни, как конфликтность социальной среды — бытовая преступность, напряженность отношений на финансовом рынке, готовность судиться по разным поводам, уровень дохода горожан, готовность уехать из своего города в течение ближайших лет, а также интерес населения к культурным ценностям — театрам, библиотекам, музеям.

Самая низкая напряженность социальной среды зафиксирована в Грозном, Нижнем Тагиле, Набережных Челнах, Новороссийске, Петербурге, Севастополе, Твери, Тольятти, Магнитогорске, Владикавказе, Волжском и Москве. Наибольший уровень напряженности в Саранске, Барнауле, Иркутске, Томске, Петрозаводске и Оренбурге.

Самый высокий уровень дохода по итогам первого квартала 2020 года зафиксирован в Петербурге, Москве, Воронеже, Нижневартовске, Тюмени, Ярославле и Мурманске. Городами с самым низким уровнем потребительской активности стали Якутск, Владикавказ, Улан-Удэ, Астрахань, Йошкар-Ола, Набережные Челны и Ставрополь.

Самый высокий уровень культурной среды в Петербурге, Москве, Ярославле, Архангельске, Уфе, Красноярске, Казани, Севастополе, Туле, Ростове-на-Дону, Рязани, Йошкар-Оле, Иваново и Петрозаводске. Меньше всего интереса к культуре проявляют жители Читы, Якутска, Астрахани, Волжского, Пензы и Оренбурга.

В топ регионов с самым высоким качеством жизни, помимо Петербурга, вошли Москва, Ярославль, Севастополь, Тверь, Нижний Тагил, Калуга, Архангельск, Тула, Нижний Новгород, Воронеж, Новороссийск, Сургут, Иваново и Рязань.

Напомним, ранее Финансовый университет при правительстве России обнародовал ежегодный рейтинг крупных и средних по величине городов страны с самым высоким качеством жизни по итогам 2019 года. Тогда Петербург занял шестую строчку списка, уступив лидирующие позиции Казани, Грозному, Тюмени, Краснодару и Москве. А еще Петербург вошел в топ-30 самых красивых городов мира — по версии туристического ресурса Flight Network. Расположившись на 35 строчке рейтинга, город обогнал Берлин, Сеул, Дублин и Марракеш.