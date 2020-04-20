Петербургское велосообщество просит властей разрешить передвижение по городу на велосипедах в условиях пандемии

Несмотря на сокращение режима работы общественного транспорта и как следствие пассажиропотока, он продолжает оставаться источником повышенного риска заражения — участники петербургского велосообщества говорят о необходимости добиться того, чтобы количество поездок на общественном транспорте было минимальном. Для передвижения по Петербургу авторы обращения предлагают использовать индивидуальный транспорт — велосипеды и другие средства индивидуальной мобильности.

Авторы обращения, направленного в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова и правительства, требуют разрешить деятельность по продаже, прокату и ремонту велосипедов и других средств индивидуальной мобильности во время карантина, «чтобы обеспечить гражданам возможность их использования и обслуживания». Просят екомендовать передвижение на велосипеде, когда нужно поехать в магазин, аптеку или просто для того, чтобы поддерживать физическую форму и осуществлять психологическую разгрузку. Правительству предложено разработать программу безвозмездного предоставления велосипедов сотрудникам медучреждений, а также поддержать работу прокатов — особенно имеющих возможность бесконтактной работы.

Также петербургское велосообщество считает необходимым поручить Комитету по развитию транспортной инфраструктуры изучить корреспонденции в изменившихся условиях и организовать временные велосипедные полосы на проезжей части по маршрутам основных перемещений с деловыми целями, а также повысить безопасность дорожного движения — установив ограничение скорости движения транспорта в черте города до 40 километров в час.