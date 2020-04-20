Участники петербургского велосообщества обратились к правительству с просьбой разрешить передвижение по городу на велосипедах в условиях пандемии и самоизоляции. Они указывают на то, что средства индивидуальной мобильности безопаснее и доступнее — в особенности для тех, кто не имеет личного автомобиля или финансовой возможности регулярно пользоваться такси и каршерингом.
Петербургское велосообщество просит властей разрешить передвижение по городу на велосипедах в условиях пандемии
Несмотря на сокращение режима работы общественного транспорта и как следствие пассажиропотока, он продолжает оставаться источником повышенного риска заражения — участники петербургского велосообщества говорят о необходимости добиться того, чтобы количество поездок на общественном транспорте было минимальном. Для передвижения по Петербургу авторы обращения предлагают использовать индивидуальный транспорт — велосипеды и другие средства индивидуальной мобильности.
Авторы обращения, направленного в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова и правительства, требуют разрешить деятельность по продаже, прокату и ремонту велосипедов и других средств индивидуальной мобильности во время карантина, «чтобы обеспечить гражданам возможность их использования и обслуживания». Просят екомендовать передвижение на велосипеде, когда нужно поехать в магазин, аптеку или просто для того, чтобы поддерживать физическую форму и осуществлять психологическую разгрузку. Правительству предложено разработать программу безвозмездного предоставления велосипедов сотрудникам медучреждений, а также поддержать работу прокатов — особенно имеющих возможность бесконтактной работы.
Также петербургское велосообщество считает необходимым поручить Комитету по развитию транспортной инфраструктуры изучить корреспонденции в изменившихся условиях и организовать временные велосипедные полосы на проезжей части по маршрутам основных перемещений с деловыми целями, а также повысить безопасность дорожного движения — установив ограничение скорости движения транспорта в черте города до 40 километров в час.
Из текста обращения петербургского велосообщества к правительству города:
Меры, предложенные выше, уже реализуются в Москве и других городах России и Европы, и хорошо зарекомендовали себя. Так, мэр Нью-Йорка Билл же Блазио призвал жителей пользоваться велосипедами для поездок на работу. Министры здравоохранения и труда Германии рекомендовали гражданам использовать велосипед, как наиболее полезный для здоровья вариант для поездок. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил британцам заниматься спортом, в том числе ездить на велосипеде, при условии соблюдения социальной дистанции. Всемирная организация здравоохранения рекомендует велосипедные поездки, как один из способов укрепления здоровья и сопротивляемости организма болезням.
Мы уверены, что предложенные меры обладают высокой эффективностью и позволят замедлить распространение коронавируса в Санкт-Петербурге, снизив риск заражения для врачей и всех, кто работает на преодоление этого кризиса. Сейчас каждое наше усилие — даже самое малое — работает на общую цель и приближает момент победы над эпидемией.
Для того, чтобы поддержать инициативу, запущен сбор подписей под петицией.
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