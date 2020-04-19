В Петербурге появилось приложение, позволяющее обойти запретные места, посещение которых грозит штрафом. Речь идет о парках, скверах и детских площадках. Создатель приложения – программист из Национального центра когнитивных разработок университета ИТМО Егор Смирнов, пишет «Красивый Петербург»
Активист движения «Красивый Петербург» Егор Смирнов разработал приложение, помогающее избегать запрещенных мест
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Фото: Shutterstock
Активист движения «Красивый Петербург» добавил в пешеходный навигатор Sight Safari «Режим COVID». В нем можно создавать маршруты, в которые не будут входить запрещенные локации. «Изначально сервис и приложение создавались, чтобы строить интересные и приятные пешеходные маршруты по городу, как раз через парки и достопримечательности», – рассказывают в сообществе движения.
Кроме того, сервис SightSafari.city бесплатный и работает не только в Петербурге, но и в сотне других городов России и мира.
По состоянию на 19 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 42 853. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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