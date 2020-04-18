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СМИ: Умер Михаил Шварцман, отец гонщика Роберта Шварцмана. У него был диагностирован коронавирус

Отец петербургского чемпиона «Формулы-3» и пилота программы SMP Racing Роберта Шварцмана и совладелец сетей цветочных магазинов «Цветоптторг» Михаил Шварцман ушел из жизни. Об этом сообщил в своем «Инстаграме» двукратный чемпион мира по картингу Лоренцо Трависанутто:

«Прими мои глубочайшие соболезнования, мой друг… Я могу только представить, как много твой отец значил для тебя. Мы были как семья. Я с тобой, Роберт. Прощай, Михаил, »— написал Трависанутто в Instagram.

  • Михаил и Роберт Шварцманы

Ранее сам Роберт Шварцманссообщил в  «Инстаграме» о том, что его отец болен коронавирусом. На момент написания этой заметки пост Роберта был удален. 

«Он — самый близкий мне человек». Тот, кто всегда поддерживал меня в моей жизни и карьере… Я вижу много людей, которые гуляют по городу, не соблюдают правила и не переживают ни о чем. Некоторые даже считают, что вируса не существует. Но если вы верите мне, пожалуйста прислушайтесь: будьте дома со своей семьей, соблюдайте дистанцию, мойте руки и обезопасьте себя», — рассказывал в уже удаленном видеообращении к своим подписчикам Роберт. 

Напомним,  Шварцман — чемпион гоночной серии «Формула-3». Чемпионский титул «Формулы 3» в составе итальянской конюшни Prema он оформил в России, на трассе «Сочи Автодром». В 2020 году он должен начать выступление в  «Формуле-2». Роберт живет и тренируется в Италии, являясь слушателем академии Ferrari.

«Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Михаила Шварцмана.

 

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Игорь Топорков,
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