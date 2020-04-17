Десятки КПП могут появиться в Петербурге, если введут пропускной режим

Вероятнее всего КПП будут состоять из водоналивных барьеров (пластиковые блоки красного и белого цветов) для сужения магистрали, знаков «Опасность», «Ограничение максимальной скорости» (от 70 до 20 километров в час), «Объезд препятствия» и электронных табло. Есть предположение, что задачу по обустройству контрольно-пропускных пунктов переложат на действующих дорожных подрядчиков, а именно компании, которые занимаются разметкой полос.

«Фонтанка» пишет, что Смольный уже начал массово собирать водоналивные барьеры: к одним подрядчикам уже обратился «Мостотрест» — подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры организация — другим же дозвонились представители самого комитета. Авторы текста также отмечают, что «чиновники ждут от каждого по способностям». Крупные компании, по разговорам, должны будут собрать более сотни барьеров, а те, что поменьше — по несколько десятков. В среднем по 50-60 штук.

На совещании, после которого город заговорил о принятии режима пропусков, также обсуждалось общее количество барьеров. Если верить источникам, их понадобится порядка 800. В дирекции по организации дорожного движения Петербурга отмечают: «Спешки как таковой нет. Команда дана вчера, до следующей недели терпит».