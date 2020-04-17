Сегодня, 17 апреля, в СМИ появились новые подробности правительственного плана по введению в Петербурге пропускной системы. Он предусматривает строительство десятков КПП, которые должны будут ограничить передвижение жителей города на личном автотранспорте.
Десятки КПП могут появиться в Петербурге, если введут пропускной режим
Вероятнее всего КПП будут состоять из водоналивных барьеров (пластиковые блоки красного и белого цветов) для сужения магистрали, знаков «Опасность», «Ограничение максимальной скорости» (от 70 до 20 километров в час), «Объезд препятствия» и электронных табло. Есть предположение, что задачу по обустройству контрольно-пропускных пунктов переложат на действующих дорожных подрядчиков, а именно компании, которые занимаются разметкой полос.
«Фонтанка» пишет, что Смольный уже начал массово собирать водоналивные барьеры: к одним подрядчикам уже обратился «Мостотрест» — подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры организация — другим же дозвонились представители самого комитета. Авторы текста также отмечают, что «чиновники ждут от каждого по способностям». Крупные компании, по разговорам, должны будут собрать более сотни барьеров, а те, что поменьше — по несколько десятков. В среднем по 50-60 штук.
На совещании, после которого город заговорил о принятии режима пропусков, также обсуждалось общее количество барьеров. Если верить источникам, их понадобится порядка 800. В дирекции по организации дорожного движения Петербурга отмечают: «Спешки как таковой нет. Команда дана вчера, до следующей недели терпит».
Поступает информация, что подрядчик «ПромИнвест Групп» будет организовывать шесть КПП в Курортном районе, а также на Скандинавском, Приморском и Белоостровском шоссе. У него же есть контракты на разметку в двух других районах города — Приморском и Петроградском.
О том как будет устроен городской транспорт рассказывали вчера: вход в метро, например, будет котролироваться двойным способом. Чтобы попасть туда пассажиру понадобится цифровой пропуск и действующая карта-проездной. Например, «Подорожник», «Единая карта петербуржца» или любой другой вид проездного. Как будет устроен контроль наземного транспорта пока неизвестно.
Напомним, с 13 апреля в Москве введен пропускной режим. За это время московские власти выписали штрафов на 50 миллионов рублей. На днях образовались очереди на вход в метро, а сегодня система дала сбой и из базы данных пропал список ИП, которые уже получили свои цифровые «проходки». Каршеринговые службы Петербурга уже перестали предоставлять свои услуги. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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