В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

«Введение режима ЧС — это не лекарство от всех проблем, это ошибочное мнение. [Подобный сценарий] повлечет за собой дополнительное нагнетание обстановки и дополнительные запреты и ограничения для граждан», — отметил Титенок.

Отметим, в городе продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Сегодня стало известно, что в петербургских больницах находятся больше 100 медиков. Общее же число зарегистрированных случаев COVID-19 превысило отметку в полторы тысячи. Новым советником губернатора Беглова сегодня назначили экс-главу Института акушерства и гинекологии имени Отта и академика РАН Эдуарда Айламазяна. Он будет курировать родильные дома города в период пандемии. Глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто рассказал, к чему готовится местное здравоохранение.

Напомним, ранее на неделе стало известно, что в Петербурге планируют ввести цифровые пропуска по образу московских. Подробности проекта «Собака.ru» освещала здесь. Мы также запустили трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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