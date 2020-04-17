Экс-глава Института акушерства и гинекологии имени Отта организует работу петербургских роддомов в период пандемии COVID-19

Как отметили в пресс-службе губернатора, Айламазян уже «приступил к инспекции родильных домов». В скором времени ему придется организовать их работу в сложных условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Сегодня стало известно, что в городе закрылся на карантин уже третий родильный дом. Прием пациенток приостановило медучреждение №17 на Леснозаводской улице в Невском районе. Выписку там пока продолжают «в штатном режиме», а вот новых рожениц не принимают. Такое решение руководство роддома приняло для того, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.

Ранее закрылся родильный дом №10 на улице Тамбасова в Красносельском районе Петербурга, а до этого временно приостановил прием пациентов родильный дом №16 во Фрунзенском районе.

Напомним, Эдуард Айламазян в течение 30 лет возглавлял Институт акушерства и гинекологии имени Отта. Он первым в стране провел генную терапию плода при миодистрофии Дюшенна и муковисцидозе. Он создавал новые терапевтические перинатальные технологии, занимался вопросами диагностики внутриутробных инфекций у плода и внедрял практику хирургической коррекции пороков при развитии плода.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.