На Крестовском острове в Петербурге построят детский яхт-клуб

Для строительства нового яхт-клуба, за появление которого отвечает «Зенит-Арена», выделен участок в западной части Крестовского острова. Проект предусматривает возведение основного здания клуба площадью 300 квадратны метров — здесь оборудуют кабинет инструктажа для теоретических занятий, кладовую для хранения досок для виндсерфинга, лодок и другого спортивного инвентаря, тренерскую, боцманскую и другие необходимые помещения, в том числе для хранения флагов, запасных частей и расходных материалов, необходимых при обслуживании флагштока.

Для проведения спортивных мероприятий на территории яхт-клуба установят ориентированные на залив открытые трибуны для зрителей.

Напомним, бывшие строительные площадки комплекса защитных сооружений Петербурга «Котлин» и «Бронка» планируют превратить в общественные территории. Так, «Котлин» станет общественно-деловым пространством с туристическо-рекреационной направленностью, а «Бронка» — автомобильной развязкой. Петербургский яхт-клуб на Петровской косе также подвергнут масштабной реконструкции. Предполагается появление на территории инфраструктуры, необходимой для развития водных видов спорта.