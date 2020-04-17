В МЧС посоветовали не носить защитные маски на улице

«Ношение масок поможет ограничить распространение вируса. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она неэффективна на открытом воздухе», — напоминают в МЧС.

Оставаясь на самоизоляции, в МЧС советуют организовать свою работу из дома таким образом, чтобы рабочий софт не пересекался с личными страницами. «Важно наладить всю необходимую инфраструктуру на своем домашнем компьютере, чтобы рабочий софт не пересекался с личным. Можно попробовать завести отдельный профиль или использовать дополнительный браузер, чтобы вкладка рабочей почты не накладывалась на вкладку с личными страницами», — говорят в ведомстве.

Для того, чтобы рабочий настрой сохранялся на удаленке, в МЧС предлагают перенести некоторые офисные ритуалы домой — например, делать перерывы на кофе и разминку. «Также лучше оборудовать специальное место, где вы будете заниматься только рабочими делами, чтобы не отвлекаться на другие дела», — добавляют в МЧС.

Напомним, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как правильно выбирать продукты в период пандемии коронавируса. В первую очередь ведомство не советует делать запасы впрок — докупить то, что не успели, всегда возможно, так как продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают объем основных продуктов питания. А специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали принципы рациона для тех, кто находится в самоизоляции или карантине.