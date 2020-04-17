«Родильный дом №17 на данный момент закрыт для приема рожениц на неопределенный срок. Выписка осуществляется в штатном режиме. В случае изменения ситуации мы обязательно разместим подробную информацию в нашей группе!» — сообщили в официальной группе роддома. Как пояснили в Комитете по здравоохранению, решение ввести карантин было принято для того, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.

Напомним, ранее родильный дом №10 на улице Тамбасова в Красносельском районе Петербурга закрыли на карантин. У одной из пациенток подозревают коронавирус. Как рассказал супруг одной из женщин, находящихся в роддоме на улице Тамбасова, 12 апреля в больницу уже не пускали. В начале апреля временно приостановил прием пациентов родильный дом №16 во Фрунзенском районе. Сам роддом закрыт до 17 апреля, женская консультация не будет работать до конца месяца.