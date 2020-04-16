В Петербурге запустили справочную службу по коронавирусу

«Можно задать вопросы о тестах, диагностике и профилактике заболевания, о мерах и режиме самоизоляции, карантина, об особенностях получения больничных листов, о карантине после отпуска, о возможности выезда за границу, о компенсациях», — пояснили в пресс-службе Смольного, который сегодня рассказал о запуске справочной службы.

У горячей линии по вопросам COVID-19 уже запустили дополнительный номер — 246-51-22. В правительстве также уточнили, что в случае необходимости, позвонивших будут перенаправлять в другие службы.

Это не первая в городе справочная служба по коронавирусу. В конце марта ее запустили волонтеры, которые оказывали помощь пожилым людям, оказавшимся в самоизоляции. Ее номер —8 (812) 245-32-20.

Напомним, ранее Александра Синяк («Добродомик») стала единственной, кто организовал доставку бесплатных продуктов 1500 пожилых людей.

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