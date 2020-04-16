13 апреля в доме Бурцева на улице Блохина отключили электричество, а спустя несколько дней съехали последние жильцы. Несмотря на это, в здании сохранились исторические интерьеры, фотографиями которых поделились жители Петроградского района.
Посмотрите на исторические интерьеры, сохранившиеся в расселенном доме Бурцева на Петроградской
«Дом Бурцева на углу Блохина и Провиантской до недавнего времени был заселен сомнительными гражданами. 13 апреля в доме выключили электричество, а вчера оттуда выехали последние жильцы. Парадные, кроме одной, заварили автогеном. На Сitywalls пишут, что дом продали за полмиллиарда под неясные цели. Сегодня утром я побывал внутри некоторых квартир. И чего там только нет: оригинальные лепнины, печи, паркеты, ручки, двери, чугунные перила. Все это разбавлено коммунальным бытом в самых одиозных его проявлениях. Будет жаль, если вся эта сохранившаяся красота погибнет», — поделился Дмитрий Барсов в сообществе «Петроградская диаспора».
Доходный дом владельца банкирской конторы П. Е. Бурцева был возведен в 1905 году по проекту техника Павла Мульханова. Лицевой флигель дома с улицы имеет 5 этажей, со двора — 6. «Паркет — дубовый, в елочку. Имеются лифты. Отопление центральное, подача с чердака. Горячее водоснабжение обеспечивается газовыми колонками. Холодное водоснабжение, подача вода из подвала. Лестницы бетонные, площадки выложены узорной плиткой. Украшения в парадных отсутствуют. В квартирах лепные розетки на потолке (растительный орнамент), бордюры на стенах. Балконов, эркеров нет. Очень добротный крепкий дом без претензии на изящество», — пишут об интерьерах дома на сайте Сitywalls.
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