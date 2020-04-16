«Дом Бурцева на углу Блохина и Провиантской до недавнего времени был заселен сомнительными гражданами. 13 апреля в доме выключили электричество, а вчера оттуда выехали последние жильцы. Парадные, кроме одной, заварили автогеном. На Сitywalls пишут, что дом продали за полмиллиарда под неясные цели. Сегодня утром я побывал внутри некоторых квартир. И чего там только нет: оригинальные лепнины, печи, паркеты, ручки, двери, чугунные перила. Все это разбавлено коммунальным бытом в самых одиозных его проявлениях. Будет жаль, если вся эта сохранившаяся красота погибнет», — поделился Дмитрий Барсов в сообществе «Петроградская диаспора».