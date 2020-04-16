Два региона России ввели двухнедельный карантин для приезжающих из Петербурга и Москвы

«По решению губернатора, в Челябинской области с 17 апреля всех прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга отправят на обязательный 14-дневный карантин. Предупреждение пассажиров организовано через РЖД, авиакомпании и аэропорты вылетов (Челябинск и Магнитогорск)», — говорится в сообщении правительства Челябинской области. Как пишет РИА «Новости», аналогичный двухнедельный карантин введен и в Свердловской области.

14 апреля аналогичные меры были введены в Кузбассе. Прибывающие на территорию региона любыми видами транспорта из всех регионов России в обязательном порядке должны отправиться на карантин.

К 16 апреля число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности.

В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.