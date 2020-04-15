Покровская больница в Петербурге переполнена. Пациентов с пневмонией размещают в коридорах

15 апреля, как сообщают СМИ, во втором отделении кардиологии Покровской больницы не осталось свободных мест: 77 коек заняты пациентами, еще десять человек с диагнозом «пневмония» заняли коридоры. Реанимация на случай необходимости для них также недоступна — отделение находится на карантине после того, как там подтвердился случай заражения коронавирусом.

Комитет по здравоохранению Петербурга отмечает, что пациентов, которым не хватает места в больнице, в ближайшее время переведут в другие медучреждения. Там добавили также, что заключительная дезинфекция проводится в больнице Святого Георгия и в Александровской больнице — скоро они начнут прием пациентов с COVID-19.

13 апреля Минздрав рекомендовал «любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза рассматривать как подозрительный на COVID-19». Делить пациентов с пневмонией и коронавирусом уже перестали делить по стационарам в московской больнице в Коммунарке. В Покровской больнице пациенты с этими диагнозами пока лежат в разных отделениях, однако результаты тестов на COVID-19 из «открытой» части больницы пока не готовы.