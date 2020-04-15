Покровская больница, которую в начале апреля перепрофилировали на пациентов с пневмонией, закрывается на прием новых заболевших. В большинстве отделений уже объявили карантин, а те, что остались не справляются с нагрузкой.
Покровская больница в Петербурге переполнена. Пациентов с пневмонией размещают в коридорах
15 апреля, как сообщают СМИ, во втором отделении кардиологии Покровской больницы не осталось свободных мест: 77 коек заняты пациентами, еще десять человек с диагнозом «пневмония» заняли коридоры. Реанимация на случай необходимости для них также недоступна — отделение находится на карантине после того, как там подтвердился случай заражения коронавирусом.
Комитет по здравоохранению Петербурга отмечает, что пациентов, которым не хватает места в больнице, в ближайшее время переведут в другие медучреждения. Там добавили также, что заключительная дезинфекция проводится в больнице Святого Георгия и в Александровской больнице — скоро они начнут прием пациентов с COVID-19.
13 апреля Минздрав рекомендовал «любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза рассматривать как подозрительный на COVID-19». Делить пациентов с пневмонией и коронавирусом уже перестали делить по стационарам в московской больнице в Коммунарке. В Покровской больнице пациенты с этими диагнозами пока лежат в разных отделениях, однако результаты тестов на COVID-19 из «открытой» части больницы пока не готовы.
Ранее ее врачи также отмечали, что у них нет специального оборудования для подачи кислорода пациентам — он необходим для лечения. Подробную историю с обращением врачей Покровской больницы «Собака.ru» рассказывала здесь.
6 апреля за помощью обратились врачи Александровской больницы в Петербурге. Персонал также просит поделиться с ними средствами защиты — от «особенно ценных» респираторов ffp3 до кремов для рук и антисептиков. 2 апреля стало известно, что во Фрунзенском районе закрыли родильный дом №16. Одна из пациенток, девушка на 28 недели беременности, заразилась коронавирусом. А 1 апреля закрыли Городскую больницу Святого Георгия, Введенскую и Александровскую больницы из-за подтвержденных случаев COVID-19.
Недавно «Собака.ru» рассказывала, как город переживал крупные эпидемии до коронавируса — например, холеру и оспу. А здесь объясняла вместе с врачом, какие санитайзеры бесполезны от Covid-19 и почему мытье рук — золотой стандарт профилактики. Мы также ведем трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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