Финал конкурса по созданию концепций парка «Тучков буян» перенесли из-за коронавируса

Заседании жюри, которое будет оценивать конкурсные работы, переносится на первую декаду сентября 2020 года. Точную дату заседания, а также имена лауреатов и победителя конкурса объявят позднее.

«Мы рекомендуем перенести финальную дату подачи концепций на 7 августа 2020 года, чтобы предоставить командам достаточно времени для разработки качественных проектов. Почти все конкурсанты находятся в странах, где введен карантин, из-за чего они вынуждены работать удаленно. Подобные условия осложняют коммуникацию внутри команд, что сказывается на продуктивности и замедляет разработку проектов. Также перенос сроков необходим ввиду закрытия границ между странами, в связи с чем становится невозможно представить разработанные концепции в распечатанном виде и организовать очные заседания жюри», — отметили представители Международного союза архитекторов (UIA).

Ранее территория «Тучкова буяна» являлась частью Петроградской стороны. В ноябре 2019 года КБ Стрелка совместно с Европейским университетом запустило международный конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» — участие в нем приняли более 200 архитектурных команд.

Из двухсот участников конкурса по созданию новой концепции зеленой зоны в центре года только восемь архитектурных бюро из России, Европы и Японии дошли до финала. В отдельном материале «Собака.ru» рассказывала, что именно появится на месте бывшего судебного квартала и чем известны бюро, прошедшие в финальный этап конкурса. Петербуржец, известный журналист и специалист по ботанике Павел Лобков написал для нас колонку о том, почему идеальный парк на Ватном острове должен состоять из цепи оранжерей, соединенных стеклянными тоннелями.