Число заболевших Covid-19 в нелегальном хостеле в Ленобласти возросло до 123 человек

Нелегальный хостел обнаружили во время рейда. Сотрудники Роспотребнадзора предписали карантин 14 жильцам, у которых были симптомы ОРВИ. Они проживали изолированно, однако этого оказалось недостаточно, чтобы обезопасить остальных находящихся там людей. Всего в хостеле проживает 500 мигрантов — ранее было выявлено, что заразились новой коронавирусной инфекцией 35 из них.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области, за последние сутки анализы взяли у остальных жильцов — выяснилось, что многие из них также заболели. На данный момент коронавирусная инфекция подтверждена у 123 постояльцев, как минимум 300 человек контактировали с жильцами хостела до того, как им поставили диагноз и отправили на карантин.

По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в деревне Новосергиевка, где находится нелегальный хостел, уже возбуждено уголовное дело. Расследованием дела занимается отдел по особо важным делам. «Сотрудниками юридического лица надлежащие меры, направленные на соблюдение санитарных правил и недопущение заражения коронавирусным заболеванием не предприняты, что повлекло выявление иных случаев заражения коронавирусной инфекцией у жителей указанного дома», — добавляют в СК.