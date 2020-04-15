Петербуржцев старше 65 лет и инвалидов будут еженедельно проверять на коронавирус

С 13 апреля 2020 года до особого распоряжение Комитету по социальной защите поручено обеспечить учет и еженедельное медицинское наблюдение на дому за всеми петербуржцами старше 65 лет и инвалидами, обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на Covid-19 не только пенсионеров, но и тех, у кого в ходе медицинского наблюдения на дому были выявлены симптомы респираторных заболеваний. В случае подтверждения у заболевшего новой коронавирусной инфекции необходимо обеспечить его изоляцию в стационар.

Также с 13 апреля приостановлен прием новых пациентов в учреждения социальной защиты и введен запрет на перевод их из одного учреждения в другое. За теми, кто проживает в детских домах, интернатах и домах ребенка, устанавливается устанавливается постоянное наблюдение с двукратным измерением температуры. Кроме того, запрещается перевод персонала в другие учреждения.

Напомним, 24 марта главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Позже запрет был смягчен.