Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса Covid-19. Согласно документу, Комитет по соцполитике и районные администрации должны обеспечить учет и еженедельное медицинское наблюдение на дому за всеми лицами старше 65 лет и инвалидами
Петербуржцев старше 65 лет и инвалидов будут еженедельно проверять на коронавирус
С 13 апреля 2020 года до особого распоряжение Комитету по социальной защите поручено обеспечить учет и еженедельное медицинское наблюдение на дому за всеми петербуржцами старше 65 лет и инвалидами, обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на Covid-19 не только пенсионеров, но и тех, у кого в ходе медицинского наблюдения на дому были выявлены симптомы респираторных заболеваний. В случае подтверждения у заболевшего новой коронавирусной инфекции необходимо обеспечить его изоляцию в стационар.
Также с 13 апреля приостановлен прием новых пациентов в учреждения социальной защиты и введен запрет на перевод их из одного учреждения в другое. За теми, кто проживает в детских домах, интернатах и домах ребенка, устанавливается устанавливается постоянное наблюдение с двукратным измерением температуры. Кроме того, запрещается перевод персонала в другие учреждения.
Напомним, 24 марта главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Позже запрет был смягчен.
1 апреля Башкетова озвучила новое предписание «о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей». Согласно документу, властям города необходимо «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания с умершими», а кроме того, умерших от Covid-19 в Петербурге будут хоронить в цинковых гробах.
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